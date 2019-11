Piilevän tyypin 2 diabeteksen ensioire voi olla äkkikuolemaan johtava infarkti – jopa 100 000 suomalaista sairastaa tietämättään

Terveys

Piilevän tyypin 2 diabeteksen ensioire voi olla äkkikuolemaan johtava infarkti – jopa 100 000 suomalaista sair

Tällainen on tyypillinen tietämättään sairastava

Sydänosaston potilaista suurella osalla on diabetes

Hiljaisia sydäninfarkteja enemmän kuin muilla

Nopea diagnosointi auttaa välttämään valtimosairauden

Älä ohita oireita!

Seuraavat oireet voivat kertoa tyypin 2 diabeteksesta. Oireet saattavat olla myös hyvin vaimeita.

1. Väsyttää, eikä lepo auta

2. Virtsaneritys lisääntyy

3. Janottaa

4. Paino putoaa

5. Jalat kramppaavat

6. Näkökyky heikentyy

7. Haavat paranevat huonosti

Tee riskitesti:

https://www.diabetes.fi/terveydeksi/diabeteksen_ehkaisy/riskitesti