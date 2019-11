Emman, 28, reidet alkoivat kutista oudosti: ”Olin diagnoosista aivan kauhistunut” – ikävä ihotauti on erikoislääkärin tuntuman mukaan yleistynyt

Terveys

Emman, 28, reidet alkoivat kutista oudosti: ”Olin diagnoosista aivan kauhistunut” – ikävä ihotauti on erikoisl

Syyhy vaikuttaa lisääntyneen





Näin syyhy tarttuu ja oireilee:

Syyhytartunta saadaan ihokosketuksessa, mutta se voi tarttua myös vaatteiden tai vuodevaatteiden välityksellä.

Syyhyn tarttumiseen vaaditaan toistuva tai intensiivinen kontakti, kuten samassa taloudessa asuminen tai seksikontakti.

Ei yleensä tartu pelkästään kättelemällä.

Tartunnan jälkeen syyhypunkki (kooltaan 0,35 x 0,3 mm) kaivautuu ihon sisään ja muodostaa sinne ohuita harmaanvalkoisia 0,1–1 cm:n pituisia käytäviä. Käytävän päässä näkyy halkaisijaltaan noin 1 mm:n kokoinen vesikellomainen rakkula.

Tyypillisesti käytäviä ilmaantuu sormien väleihin, ranteisiin, kyynärvarsien sisäpinnoille, kainaloihin ja genitaalialueelle.

Syyhypotilaan iholla todetaan usein myös punoittavia paukamia.

Ihon voimakas kutina on tyypillistä, etenkin iltaisin ja öisin.

Raapimisalueet voivat tulehtua.

Usein potilaan lähipiirissä on samoja oireita.





Punkeista pääsee eroon voiteella ja perusteellisella siivouksella

”Suoraan sanottuna hirveää ja ahdistavaa”