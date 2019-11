Terveys

Vuorotyötä tekevät naiset sairastuvat muita todennäköisemmin tyypin 2 diabetekseen

28.11. 10:36

Tyypin 2 diabetes Riski suureni mitä pitempään vuorotyötä oli tehnyt.

Vuorotyötä tekevät naiset sairastuvat tyypin 2 diabetekseen todennäköisemmin kuin pelkkää päivätyötä tekevät, tuore tutkimus vahvistaa. Diabeteksen ja vuorotyön yhteys on havaittu aiemminkin, mutta tuoreet tulokset lisäävät tutkimusnäyttöä entisestään.



European Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat 12 tutkimuksen ja 244 000 osallistujan tietoihin, ja niiden perusteella vuorotyötä tekevät naiset sairastuvat tyypin 2 diabetekseen 14 prosenttia todennäköisemmin kuin muut. Riski suureni mitä pitempään vuorotyötä osallistuja oli tehnyt.



Aiemmissa tutkimuksissa vuoro- ja yötyön diabetesvaikutuksia on selitetty muun muassa elintavoilla ja univajeella. Tyypin 2 diabeteksen riskiä voi pienentää laihduttamalla, lisäämällä liikuntaa sekä syömällä terveellistä ja runsaskuituista ruokaa.



Suomessa tyypin 2 diabetesta sairastaa noin 16 prosenttia miehistä ja 11 prosenttia naisista. Sen tärkein riskitekijä on ylipaino.