Dokumentti: Antibioottien teho heikkenee – superbakteeri saattaa tappaa jo lähivuosina tuhansia ihmisiä

Ihmelääke, johon ihmiskunta turvaa. Tulehdusten nujertaja ja leikkausten mahdollistaja. Modernissa lääketieteessä välttämätön.Antibiootti.Totuus antibiooteista -dokumentissa maalataan kuitenkin uhkakuva: antibioottiresistenssistä – eli bakteerien vastustuskyvystä antibiootteja vastaan – voi tulla syöpääkin pahempi tappaja. Jo nyt esimerkiksi osa kolibakteereista kykenee vastustamaan perusantibiootteja.Britannian lääkintäviranomaisen mukaan aikaa on ehkä jäljellä viisi vuotta, ennen kuin antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit tappavat tuhansia ihmisiä.Suurin syy bakteerien vastaiskuun on se, että antibiootteja käytetään liikaa. Mitä enemmän niitä käytetään, sitä huonommin ne tehoavat.– Antibiootit olivat varsin tehokkaita, kun niitä alettiin käyttää. Mutta niitä on käytetty liikaa, ja jotkut bakteerit ovat kehittäneet niille vastustuskyvyn. Ellei mitään tehdä, ihmelääkkeet lakkaavat toimimasta. Silloin meillä ei olisi suojaa bakteeritulehduksia vastaa, ohjelman toimittajatiivistää ongelman ytimen.Hän selvisi itse nuoruuden tuberkuloosista juuri antibioottien ansiosta.Superbakteeri on bakteeri, joka on kehittänyt vastustuskyvyn tavallisille antibiooteille. Yksi niistä on MSRA, joka tunnetaan myös ”sairaalabakteerina”.Ohjelmassa tavataan, joka menetti bakteerille isänsä.– Sydän siinä särkyi, muuten sitä ei voi kuvailla, hän sanoo.Derek aikoo taistella superbakteereja vastaan, ja kehottaa muita samaan.– Entinen meno ei voi jatkua.Derek on mukana MRSA-bakteeria torjuvassa järjestössä, jonka tavoitteena on parantaa hygieniaa ja seulontoja sairaaloissa. Hyviä tuloksia on jo saatu.Kaikki voivat onneksi omalla tavallaan vaikuttaa antibioottien käyttöön liittyviin pulmiin. Yksi keino on hyvä käsihygienia: käsien pesulla voi estää bakteerien leviämisen.Jokainen voi myös olla vaatimatta lääkäriltä antibioottikuuria, ellei siihen ole selkeää syytä. Antibiootit tehoavat vain bakteereihin, eivät esimerkiksi flunssaa aiheuttaviin viruksiin.Iso vastuu lepää tutkijoiden, viranomaisten ja lääkeyhtiöiden harteilla. Ehditäänkö uusia lääkkeitä kehittää ennen kuin tilanne äityy pahemmaksi? Jopa 40 prosenttia ärhäköistä kolibakteereista on ohjelmassa haastatellun lääkärin mukaan jo vastustuskykyisiä perusantibiooteille.Dokumentti saa miettimään, onko sen luoma tulevaisuudenkuva turhankin dramaattinen. Vastausta ei ole. Uusi ihmelääke voi löytyä penisilliinin tapaan luonnosta puolivahingossa.Prisma: Totuus antibiooteista keskiviikkona 27.11. TV1 klo 19.00.