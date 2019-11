Terveys

Denguekuumetta vastaan on tulossa uusi ja tehokkaampi rokote

Hyttysten levittämää denguekuumetta vastaan on tulossa uusi useisiin dengueviruksiin samanaikaisesti tepsivä rokote. Arviolta puolet maapallon ihmisväestöstä asuu denguealueilla, joten siltä suojaavalle rokotteelle olisi suuri tarve.Kyseistä TAK-003-rokotetta testattiin rokottamalla 19 000 denguealueilla asuvaa 4–16-vuotiasta joko varsinaisella rokotteella tai lumevalmisteella.Tutkimuksen perusteella rokote näyttäisi antavan noin 80-prosenttisen suojan denguekuumetta vastaan, mikä on parempi kuin tällä hetkellä monissa maissa käytössä olevalla rokotteella. Rokote vähensi myös sairaalahoitoa edellyttäviä sairastumisia ja tehosi riippumatta mahdollisesta aikaisemmasta denguetartunnasta.Rokote oli tehokkain DENV-2-virustyyppiä vastaan, mikä on ymmärrettävää, sillä rokote perustuu siihen. Teho oli jonkin verran heikompi muita denguen virustyyppejä vastaan, mutta tästä saadaan toivon mukaan lisää tietoa, kun potilaita seurataan pitempään.Denguekuumeeseen sairastuu vuosittain lähes 400 miljoonaa ihmistä. Se voi lievimmillään olla täysin oireeton, mutta vakavista tapauksista noin viidennes johtaa hoitamattomana kuolemaan.Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicine -lehdessä.