Atooppista ihottumaa potevat voivat olla alttiita myös luunmurtumille – yksi mahdollinen aiheuttaja on lääkitys

Terveys

Atooppista ihottumaa potevat voivat olla alttiita myös luunmurtumille – yksi mahdollinen aiheuttaja on lääkity

Luunmurtumat näyttäisivät olevan hieman yleisempiä atooppista ihottumaa potevilla, tuore tutkimus vihjaa. Tutkimus julkaistiin Journal of Allergy and Clinical Immunology -lehdessä.Tulosten perusteella atooppista ihottumaa potevien riski saada luunmurtuma oli 13 prosenttia suurempi kuin terveiden saman ikäisten. Jos ihottuma oli pahaoireinen, riski oli 50 prosenttia suurempi kuin terveiden.Käytännössä riski ei ole suuren suuri, sillä sadastatuhannesta ihottumapotilaasta arviolta 164 useampi saa luunmurtuman, kun vertailukohtana on yhtä monta tervettä ja saman ikäistä. Koska atooppinen ihottuma on kuitenkin hyvin yleinen vaiva, pienikin riski voi väestötasolla tarkoittaa monia murtumia.Tarkkaa syytä havaitulle murtumariskille ei tutkimuksessa löytynyt, mutta yksi mahdollinen aiheuttaja on ihottumapotilaiden käyttämät kortikosteroidilääkitykset. Lääkitykset eivät kuitenkaan analyysin perusteella selittäneet tuloksia. Mekanismin selvittäminen jääkin tulevien tutkimusten tehtäväksi.Atooppinen ihottuma on krooninen, kutiseva, tulehduksellinen ihotauti, jolle on tyypillistä ihon kuivuus ja hilseily, punoitus ja ihon rikkoutuminen. Sitä potee noin 20–30 prosenttia lapsista ja aikuisista.