Tekoälyohjelma voi auttaa tekemään entistä tarkempia syöpädiagnooseja – vähentää myös virheellisiä tulkintoja

25.11. 10:35

Syöpä

Syväoppimista hyödyntävät tekoälyohjelmat voivat auttaa radiologeja tekemään tarkempia syöpädiagnooseja. Tuoreen tutkimuksen perusteella tekoäly auttaa tunnistamaan syöpiä, mutta vähentää myös virheellisiä tulkintoja.



Tutkimus julkaistiin Radiology-lehdessä, ja siinä kaksitoista radiologilääkäriä tulkitsi yhteensä 800 keuhkokuvaa, joista 600:ssa oli keuhkosyöpään viittaavia muutoksia. Lääkärit kävivät kuvat läpi ensin normaaliin tapaan ja sen jälkeen uudelleen tekoälyohjelman avustamana. Ohjelma oli opetettu tunnistamaan keuhkosyöpämuutoksia 19 000 keuhkokuvan avulla.



Radiologit tunnistivat tekoälyn avulla 70 prosenttia keuhkosyöpämuutoksista, mikä oli paremmin kuin ilman ohjelmiston apua. Tuolloinkin he tosin havaitsivat 65 prosenttia syöpämuutoksista. Tekoälyohjelma myös vähensi lääkäreiden tekemiä virheellisiä syöpädiagnooseja.



Tekoälyohjelmia on testattu myös muun muassa melanooma-ihosyövän ja rintasyövän etäpesäkkeiden tunnistamisessa, mutta tulokset ovat vaihdelleet. Usein ohjelmat ovat suoriutuneet yhtä hyvin tai paremmin kuin lääkärit, mutta niiden tarkkuus on taattua vain rajatuissa olosuhteissa. Suuri vaikutus on myös ohjelmien opettamisessa käytettävien kuvien laadulla. Todennäköisesti tilanne tulee kuitenkin muuttumaan lähitulevaisuudessa.