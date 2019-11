Terveys

Ellin, 28, sitkeän yskän takaa paljastuikin keuhkosyöpä – vaikka hän ei ollut koskaan polttanut

Yskä oli jatkunut jatkumistaan. Välillä rintaan sattui sen verran, että Elli ajatteli jo murtaneensa köhiessään kylkiluunsa. Lääkäri lähetti hänet röntgenkuvaan.Kylkiluut olivat kunnossa, mutta keuhkoissa näkyi möykky. Koepala kertoi, että se oli keuhkosyöpä.Elli oli vasta 28-vuotias. Hän ei ollut koskaan tupakoinut.– Syövän löytyminen oli kyllä suuri yllätys. Oli aika vaikea identifioitua syöpäpotilaaksi, nyt 36-vuotias Elli sanoo.Elli sai diagnoosin asuessaan Australiassa, josta hän oli juuri muuttamassa Uuteen-Seelantiin. Syöpä leikattiin jo viikon päästä sen löytymisestä.Kaikesta huolimatta Elli oli positiivisin mielin: oli omanlaisensa lottovoitto, että syöpä löytyi varhaisvaiheessa. Keuhkosyöpää ei nimittäin läheskään aina löydetä riittävän ajoissa, sillä se on aluksi usein oireeton.Jos syöpä on päässyt etenemään, leikkaushoito ei välttämättä ole enää mahdollinen. Leikkaus on kuitenkin ainoa parantava hoitomuoto.Se, miksi juuri Elli sai keuhkosyövän, on hämärän peitossa. Se tiedetään, että keuhkosyöpä on yleistynyt juuri naisilla, ja että sen voi saada, vaikka ei polttaisikaan.– Epäonninen solumuutos on ainoa selitys, Elli sanoo.Ellin solumuutoksesta eli kasvainkudoksesta tiedetään tosin astetta enemmän. Hän sairastaa tietynlaista ei-pienisoluista keuhkosyöpää, johon on viime vuosina kehitetty täsmälääke. Sitä Elli syö nyt, sillä hänen syöpätarinansa ei päättynyt leikkaukseen. Kuusi vuotta leikkauksen jälkeen leikkauskohdassa havaittiin nestettä.Syöpä oli uusiutunut.– Se oli todella kova shokki, melkein suurempi kuin se, kun sain ensimmäistä kertaa kuulla sairastavani syöpää, Elli sanoo.Keuhkosyöpä on yksi tappavimmista syövistä eikä Ellin syöpää ei enää voida leikata. Matkassa on kuitenkin monta onnenkantamoista.– Täsmälääke tehoaa, syöpä on hidas ja se löytyi varhain. Voin tosi hyvin ja pystyn elämään normaalia elämää. Olen tosi onnekas.Täsmälääkkeestä on jo olemassa uusi versio, joka tuli hiljattain Kela-korvattavaksi. Lääkehoito on mahdollinen Suomessa, jonne Elli palasi vuoden alussa takaisin. Hän opiskelee Helsingin yliopistossa.– Lääkityksen takia olen suhteellisen sidottu asumaan Suomessa, koska lääkettä saa vain kuukauden kerrallaan. Tietysti olen kiitollinen siitä, että Suomessa olo mahdollistaa lääkkeen saamisen, mutta en voi enää heittäytyä ja lähteä asumaan uuteen maahaan tuosta noin vain. Pysyvää kaukokaipuuta potevana tämä tietysti surettaa kovasti, mutta koetan olla sitä miettimättä liikaa.Sivuoireita ei juurikaan ole tullut, joten Elli voi opintojen ohella tehdä töitä ja harrastaa liikuntaa. Ne auttavat katsomaan pidemmälle. Samoin se, että lääketiede kehittyy jatkuvasti.– Minulle on tullut syöpä eikä sille enää voi mitään. Toivon, että täsmälääke toimii pitkään ja että sen jälkeen voin syödä jotain uutta lääkettä.Suomen Syöpäpotilaat ry:n tuoreen kyselyn mukaan 40 prosenttia keuhkosyöpään sairastuneista on kohdannut kielteisiä reaktioita syöpänsä vuoksi.”Ihmiset (myös lääkärit ja sairaalahenkilökunta) luulevat, että syöpä on tullut koska mieheni polttaa. Ei ole koskaan polttanut.””Oma vika kun sairastuin, kysytään mikä elintavoissani oli vikana.”Muun muassa näin sairastuneet kertovat kokemastaan.Useiden kyselyyn vastanneiden oireita pidettiin aluksi jonain muuna sairautena, kuten astmana tai keuhkokuumeena. Syöpäpotilaat ry. haluaakin muistuttaa, että diagnoosit venyvät liikaa, ja oireet – myös niiden, jotka eivät tupakoi – pitäisi ottaa vakavammin.Elli haluaa tarinallaan poistaa keuhkosyöpään liittyvää epätietoutta. Se ei ole vain ikääntyneiden tupakoitsijoiden sairaus.– Kuka tahansa voi saada keuhkosyövän, Elli sanoo.