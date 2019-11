Terveys

Vihreää teetä juovat näyttäisivät elävän muita pidempään

Päivittäin vihreää teetä nauttivat japanilaiset näyttäisivät elävän muita pitempään, tuore tutkimus osoittaa. Vihreän teen hyötyjä on selitetty muun muassa sen sisältämillä polyfenoleilla, joiden ajatellaan olevan hyväksi terveydelle.Nyt julkaistu tutkimus perustuu 313 000 japanilaisen 17-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 53 000 osallistujaa menehtyi.Tulosten perusteella vähintään viisi kupillista vihreää teetä päivittäin nauttivat miehet menehtyivät seurannan aikana 10 prosenttia ja naiset 18 prosenttia epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka joivat alle kupillisen päivässä.Yhteydet olivat voimakkaampia, kun eri kuolinsyitä analysoitiin erikseen. Runsas teenjuonti liittyi miehillä 18 prosenttia pienempään ja naisilla 25 prosenttia pienempään sydäntautikuolleisuuteen sekä 25 prosenttia pienempään riskiin menehtyä aivoverenkiertohäiriöihin seurannan aikana. Aivoverenkiertohäiriöitä koskevat yhteydet olivat saman vahvuisia miehillä ja naisilla. Myös hengityssairauksista johtuva kuolleisuus sekä naisilla syöpäkuolleisuus olivat vähäisempiä vihreää teetä päivittäin nauttivilla.Vihreään teehen on yhdistetty terveyshyötyjä aiemminkin, mutta tutkimuksista on vaikea erottaa, mikä tarkalleen on yhteyksien taustalla. Nyt havaitut kuolleisuusvaikutukset voivat nekin selittyä vihreän teen lisäksi monilla muilla seikoilla, joita tutkimuksessa ei huomioitu. Tämän vuoksi tuloksia kannattaa tulkita varovasti.Tutkimus julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.