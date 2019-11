Terveys

Imetys voi pienentää äidin riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja korkeaan verenpaineeseen

Imetys voi pienentää äidin riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja korkeaan verenpaineeseen

20.11. 9:55

Imetys Lastaan vähintään vuoden imettäneiden riski sairastua tyypin 2 diabetekseen oli 30 prosenttia pienempi kuin selvästi vähemmän imettäneiden äitien.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Imettäminen on monin tavoin hyväksi vauvan terveydelle, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella imetys voi myös pienentää äidin riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja korkeaan verenpaineeseen. Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin kuuden aikaisemman tutkimuksen aineistot.



Analyysin perusteella lastaan vähintään 12 kuukautta imettäneiden riski sairastua diabetekseen oli 30 prosenttia pienempi kuin äitien, jotka imettivät selvästi vähemmän. Korkean verenpaineen riski oli heillä puolestaan 13 prosenttia pienempi.



Tuloksista ei ilmene, mistä yhteys tarkalleen johtuu, mutta mahdollisia selityksiä on useita. Imettäminen voi suoraan parantaa äidin terveydentilaa, mutta on myös mahdollista, että pitkään imettävät eroavat muista äideistä esimerkiksi elintavoiltaan.



Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.