Terveys

Tulehduksellista suolistosairautta potee jo lähes 7 miljoonaa ihmistä – yleistynyt varsinkin länsimaissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yleistyneet varsinkin länsimaissa viimeisimpien vuosikymmenten aikana ja nykyään lähes 7 miljoonaa ihmistä potee niitä. Tiedot käyvät ilmi 195 maata kattavasta selvityksestä.Tulosten perusteella länsimaissa tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastutaan suurin piirtein yhtä usein kuin aiemminkin, mutta koska potilaat pysyvät nykyään paremmin hengissä ja elävät muutenkin pitempään, potilaiden kokonaismäärä on kasvanut.Eniten potilaita on Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa. Niissä kummassakin sadasta tuhannesta asukkaasta noin 450–460 sairastaa tulehduksellista suolistosairautta. Noin neljännes kaikista maailman tulehduksellista suolistosairautta potevista on yhdysvaltalaisia.Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat selvästi yleisempiä varakkaissa maissa, mutta niiden ilmaantuvuus on lähtenyt nousuun myös alemman tulotason maissa. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä, mutta todennäköinen selitys on elintapojen ja varsinkin ruokavalion muutokset.Tutkimus julkaistiin Lancet Gastroenterology & Hepatology -lehdessä.Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus ovat keskeisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet. Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva tulehduksellinen suolistosairaus, joka aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, ripulia tai ummetusta, laihtumista ja kuumeilua. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 suomalaista.Haavainen paksusuolitulehdus eli haavainen koliitti on tuntemattomasta syystä aiheutuva pitkäaikainen sairaus, johon liittyvät suolen haavaumat ja tulehdukset aiheuttavat verenvuotoa ja kipuilua.