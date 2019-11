Pääsetkö kyykkyyn? 30 sekunnin testi paljastaa armottomasti, missä kunnossa lihaksesi ovat – kokeile, suoriudutko kuten ikäisesi pitäisi

Terveys

Pääsetkö kyykkyyn? 30 sekunnin testi paljastaa armottomasti, missä kunnossa lihaksesi ovat – kokeile, suoriudu

Testaa itse!

Katso personal trainer Maikki Marjaniemen opastama kyykkytesti artikkelin yllä olevalta videolta!

Seiso ryhdikkäästi, jalat hieman harallaan (20–30 cm). Pidä kädet sivuilla housunsaumalla, katso suoraan eteenpäin.

Laskeudu selkä suorana kyykkyyn siten, että sormenpäät osuvat ala-asennossa lattiaan, ja yläasennossa lantio ojentuu suoraksi.

Jos kantapäät nousevat kyykätessä lattiasta, voit asettaa kantapäiden alle asettaa 1–2 sentin korkuisen korokkeen, jotta tasapaino liikkeessä säilyy.

Tee 30 sekunnissa niin monta puhdasta suoritusta kuin kykenet.

Ei muuta kuin treenaamaan

Laita kantapäiden alle koroke, jolloin kyykyn tekeminen helpottuu.

Suuntaa katse eteenpäin ja pidä selkä suorana kun laskeudut alas.

Työnnä polvia sivulle ylöspäin noustessa.

Tee myös liikkuvuusharjoitteita pakaroille, reiden etu- ja takaosan lihaksille sekä nilkalle.