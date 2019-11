Terveys

Tulehduskipulääkkeet selittävät osan nivelreumapotilaiden sydänriskeistä – koskee suurta potilasjoukkoa

Nivelreumaa potevien sydänriskit voivat suurelta osin johtua heidän käyttämistään tulehduskipulääkkeistä, tuore tutkimus osoittaa.Nyt julkaistut tulokset perustuvat 7 700 nivelreumapotilaan ja 23 000 terveen verrokin seurantatietoihin, ja niiden perusteella NSAID- eli ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet saattavat selittää jopa 40 prosenttia nivelreumapotilaiden sairastumisista sydäntauteihin.Nivelreumapotilaiden on tätäkin ennen tiedetty sairastuvan sydän- ja verisuonitauteihin tavallista todennäköisemmin, mutta yhteyden taustalla olevia mekanismeja ei ole juurikaan selvitetty. Tässä tutkimuksessa nivelreumapotilaat sairastuivat sydän- ja verisuonitauteihin 23 prosenttia todennäköisemmin kuin verrokit.Tulehduskipulääkkeet ovat keskeinen hoito nivelreumassa, joten tulokset koskevat suurta potilasjoukkoa. Pitkään jatkuvana tulehduskipulääkitykset saattavat suurentaa monien sydänoireiden vaaraa, joten nyt saadut tulokset ovat uskottavia. Haittojen pienentämiseksi lääkeannokset olisikin hyvä pitää mahdollisimman pieninä ja lääkitys mahdollisimman lyhyenä etenkin, jos potilaalla on runsaasti sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.Nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 2 000 suomalaista. Useimmiten oireet alkavat vähitellen esimerkiksi nivelten aamujäykkyytenä, arkuutena ja turvotuksena. Niveloireiden ja kipujen lisäksi nivelreuma voi aiheuttaa muun muassa väsymystä, ruokahaluttomuutta ja lämpöilyä. Suomessa kaksi kolmasosaa sairastuneista on alle 65-vuotiaita.