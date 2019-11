Diabetes ei aina noudata samaa kaavaa – aikuisena sairastuneiden tyyppejä on oikeasti viisi, ja myös niiden hoito eroaa toisistaan

Terveys

Viisi alatyyppiä

Tyypin 1 diabetes tai sen hitaasti etenevä muoto eli LADA-diabetes. Insuliini puuttuu kokonaan tai sen eritys on hiipumassa, sillä haiman verensokeria säätelevät solut eivät toimi normaalisti. Insuliinipuutosdiabetes, joka kehittyy muilla mekanismeilla, esimerkiksi haima- tai sappitulehduksen seurauksena. Lihavuuteen liittyvä diabetes. Lihavuus johtaa siihen, että insuliinin tarve lisääntyy ja sitä tarvitaan normaalia suurempia määriä. Insuliiniresistenssidiabetes, joka myös liittyy usein lihavuuteen tai ylipainoon. Taustalla on voimakas sisäelinten, erityisesti maksan rasvoittuminen sekä matala-asteinen tulehdus. Ikääntymiseen liittyvä diabetes. Noin 40 prosenttia aikuisena sairastuneista kuuluu tähän ryhmään.





Monta syytä, monta hoitokeinoa

Sekä haiman toimintahäiriöön että painonnousulle ja sisäelinrasvan kertymiselle altistavat perintötekijät

Ympäristö

Elintavat

Diabetekselle altistava perimä on aina sairastumisen taustalla.





Laihduttaminen voi normalisoida verensokeritason

Laihduttaminen. Jo noin 10–15 prosentin painonpudotus voi auttaa saavuttamaan normaalin verensokeritason.

Liikunta. Sokeriaineenvaihdunta tehostuu ja insuliiniherkkyys paranee.

Ruokavalion laatu. Avainasia on säännöllinen syömisrytmi sekä monipuolisuus. Kuitupitoisella ravinnolla ja kasviksilla on paljon terveyshyötyjä. Lisäksi elimistö tarvitsee pehmeää rasvaa, kuten kasviöljyjä.

Hoidot kehittyneet