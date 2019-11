Terveys

Eikö vatsa tahdo toimia kunnolla? 9 tehokasta keinoa vauhdittaa vatsaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hedelmissä on eroja

Juo tarpeeksi, kun lisäät kuidun määrää

9 vinkkiä ummetuksen hoitoon

Syö kuitupitoista ruokaa. Ravinnon kuidut lisäävät suolen sisältöä sekä sitovat suolessa nestettä ja siten kuohkeuttavat ulostetta. Tehokkaimmin kuitua saa täysjyväleivästä ja -puurosta sekä leseistä. Vaikeasta ummetuksesta kärsivä voi tarvita kuitua jopa 60 grammaa päivässä. Juo runsaasti nestettä. Nestettä tulisi saada vähintään kaksi litraa päivässä, varsinkin, jos ruokavalioon tulee paljon kuitulisää. Tee veden juomisesta myös aamurutiini. Jos juot kahvia, nauti vesilasillinen jokaista kahvikuppia kohti. Kahvin sisältämä kofeiini on diureetti, joka poistaa nestettä elimistöstä. Opeta suoli säännöllisemmäksi. Varaa aamuisin aikaa niin, että ehdit käydä aamupalan jälkeen vessassa. Vaikkei ulostaminen heti onnistu, tuloksia alkaa syntyä, kun jatkat harjoittelua viikkojen ajan. Jos aamulla tulee kiire töihin, kakkahätä menee helposti ohi ja vatsa alkaa jumittaa. Muista liikkua päivittäin. Suoli toimii laiskasti, jos istut paljon etkä liiku. Ei ole väliä miten liikut, mutta esimerkiksi reipas kävelylenkki on hyvä lääke ummetukseen. Syö säännöllisesti. Jos skippaa aterioita ja ruokailuvälit pitenevät, kiljuvassa nälässä tulee todennäköisesti valittua vähäkuituisia ruoka-aineita. Aamiainen on tässä asiassa päivän tärkein ateria. Löydä hyvä ulostamisasento. Usein wc-istuin on liian korkealla. Ulostaminen on helpompaa, jos pöntöllä istuessa polvet ovat korkeammalla kuin lonkat, joten kannattaa kokeilla jakkaraa tai koroketta jalkojen alla. Säännölliset ruoka-ajat auttavat pitämään vatsan toiminnan kunnossa. Pidä kiinni säännöllisyydestä ja kuitupitoisesta ruokavaliosta myös työ- ja lomareissuilla, sillä ummetus vaivaa helposti juuri poikkeavissa tilanteissa. Matkaummetukseen auttaa myös ennakointi: huomioi kuidun saanti, kun olet lähdössä reissuun ja pohdi mitä kuitupitoisia ruoka-aineita matkalla voi syödä. Kokeile luumuja, sillä luumuissa on sokerialkoholia eli sorbitolia, joka laittaa vatsaa löysälle. Liota kuivattuja luumuja vedessä ja nauti liotusveden kanssa. Jotkut lääkkeet aiheuttavat ummetusta. Kannattaa keskustella lääkärin kanssa, voisiko lääkeannosta muuttaa tai lääkettä vaihtaa.