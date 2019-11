Terveys

Silmänpohjan ikärappeuma on yleistymässä huomattavasti

Silmänpohjan ikärappeuma tulee huomattavasti yleistymään Euroopassa väestön ikääntymisen myötä, tuore selvitys osoittaa. Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin näkövammaisuutta aiheuttava sairaus länsimaissa.Selvitys perustuu 26 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin, ja niiden perusteella tutkijat arvioivat silmänpohjan ikärappeuman vaivaavan 77 miljoonaa eurooppalaista vuonna 2050. Nykyisellään noin 67 miljoonaa eurooppalaista potee silmänpohjan ikärappeumaa.Vuonna 2050 silmänpohjan ikärappeumaa sairastaa 15 prosenttia useampi ja siihen sairastuu 75 prosenttia useampi kuin nykyään. Tämän seurauksena silmänpohjan ikärappeuma tulee olemaan joka neljännellä iäkkäällä Euroopassa. Vielä yleisempi se tulee olemaan yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä, josta joka kolmas tulee sairastamaan silmänpohjan ikärappeumaa, jos kehitys kulkee kuten nyt arvioidaan.Nyt julkaistut luvut ovat vain arvioita, mutta väestön ikääntymisen vuoksi on hyvin todennäköistä, että silmänpohjan ikärappeuma tulee yleistymään lähivuosikymmeninä. Silmänpohjan ikärappeumaan ei ole parantavaa hoitoa, joten tarve sairastumista ehkäiseville keinoille ja hoidoille on suuri. Sairastumisriskiään voi pienentää muun muassa lopettamalla tupakoinnin, syömällä runsaasti vihanneksia ja kalaa, liikkumalla riittävästi ja laihduttamalla mahdolliset liikakilot.Tutkimus julkaistiin British Journal of Ophthalmology -lehdessä.