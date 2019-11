Terveys

Psoriaasia potevat ovat myös suurentuneessa syöpävaarassa

Psoriaasi-ihotautia potevat näyttäisivät sairastuvan moniin syöpiin tavallista todennäköisemmin. Yhteys voi selittyä tautiin liittyvällä tulehdustilalla tai lääkityksillä.Tiedot käyvät ilmi JAMA Dermatology -lehdessä julkaistusta meta-analyysista, jossa yhdistettiin ja analysoitiin 58 aikaisemman tutkimuksen aineistot.Analyysin perusteella psoriaasipotilaiden riski sairastua syöpään on noin viidenneksen suurempi kuin saman ikäisten terveiden. Myös riski menehtyä syöpään oli heillä suurentunut, mutta tämä havaittiin vain potilailla, joiden psoriaasi oli vaikeaoireinen.Aineistosta ei voi päätellä, mistä psoriaasin ja syövän yhteys johtuu, mutta mahdollisia selityksiä on useita. Psoriaasi on tulehduksellinen sairaus ja pitkäkestoinen tulehdustila saattaa edistää myös syöpien kehittymistä. Samoin jotkin psoriaasin hoidossa käytettävät lääkkeet saattavat haittavaikutuksena lisätä syöpäriskiä. Lisäksi tupakointi, alkoholi ja lihavuus voivat vaikuttaa yhteyteen, tutkijat kirjoittavat.Psoriaasi on tulehduksellinen ihon ja nivelten sairaus, jota sairastaa noin kaksi suomalaista sadasta. Iholla se aiheuttaa hilseläiskiä eri puolille kehoa. Nivelissä tauti voi tuntua mm. arkuutena ja aamujäykkyytenä.