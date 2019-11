Terveys

Sydäninfarktit ovat usein naisille kohtalokkaampia kuin miehille – tutkijat löysivät mahdollisen selityksen

Sydäninfarktit ovat naisille usein kohtalokkaampia kuin miehille, mutta syytä tähän ei tarkalleen tiedetä. Yksi selitys voi tuoreen tutkimuksen perusteella löytyä sydämen vajaatoiminnasta.Tulokset perustuvat runsaan tuhannen sydäninfarktipotilaan seurantaan, ja niiden perusteella naispotilaille kehittyy infarktin yhteydessä sydämen vajaatoimintaa selvästi useammin kuin miehille. Sairaalaan tuoduista naispotilaista 25 prosentilla todetaan sydämen vajaatoimintaa, kun miehillä vajaatoimintaa on 20 prosentilla.Erot näkyivät myös potilaiden kuolleisuudessa. Sydämen vajaatoimintaan sairastuneista naispotilaista 25 prosenttia menehtyi 30 päivän sisällä sairaalaan tulosta. Miehistä menehtyi 20 prosenttia.Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat sydämen vajaatoiminnan olevan huomattava syy sydäninfarktikuolleisuudessa havaittaville sukupuolieroille.Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.