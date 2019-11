Terveys

Suomalaisten suosikkimarjasta paljastui huomattava terveysvaikutus – tutkija kertoo, mistä on kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolukan lisääminen näytti ehkäisevän merkittävästi matala-asteista tulehdusta

https://www.is.fi/haku/?query=millainen+annos+vuorokaudessa+voisi+olla+hyva+mielestanne,+jotta+vaikutus+voisi+toistua+ihmisella%3F

Puolukka tunnettu terveellisyydessä jo aiemmin