Terveys

Rasvamaksa ei välttämättä lisää sydäninfarktin riskiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa potevien on sairautensa vuoksi ajateltu sairastuvan sydäninfarktiin tavallista todennäköisemmin. Tuoreen tutkimuksen perusteella he saattavat kyllä saada enemmän sydäninfarkteja, mutta se ei johdu rasvamaksasta, vaan samoista sydänriskitekijöistä kuin muillakin.BMJ-lehden julkaisemat tulokset perustuvat mittavaan, yli 20 miljoonan eurooppalaisen terveysrekisteritiedot kattavaan selvitykseen. Osallistujista 120 000 poti ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa tai rasvamaksatulehdusta.Tulosten perusteella riski sairastua sydäninfarktiin tai aivoverenkiertohäiriöön oli suurin piirtein samaa luokkaa sekä rasvamaksapotilailla että muilla osallistujilla. Mahdolliset sairastumisriskit liittyivät tunnettuihin sydän- ja verisuonitaudeille altistaviin tekijöihin, kuten diabetekseen, korkeaan verenpaineeseen ja kolesteroliongelmiin.Vaikka rasvamaksa ei suoraan suurentanut sairastumisriskejä, rasvamaksapotilaiden muihin sydänriskitekijöihin tulisi kiinnittää huomiota, tutkijat kirjoittavat.Rasvamaksalla tarkoitetaan rasvan runsasta kertymistä maksasolujen sisään. Se on yleisin maksasairauksista, ja se todetaan aikuisista noin neljäsosalla. Sen yleisimpiä riskitekijöitä ovat vyötärölihavuus ja liika alkoholin käyttö. Myös runsas fruktoosin ja nopeiden hiilihydraattien syöminen rasvoittavat maksaa. Tärkeimmät hoidot ovat laihdutus, ruokavaliomuutokset ja alkoholin välttäminen.