Terveys

Kuinka usein gynekologilla pitää käydä – ja milloin sinne on ainakin syytä hakeutua? Lääkäri vastaa

Miten uusin reseptin?

Huomioi nämä – silloin lääkäriin

Vatsakivut voivat kertoa esimerkiksi sukupuolitauti klamydiasta.

Kutinan ja kirvelyn takana voi olla hiivatulehdus, bakteerivaginoosi, kuivuus tai jokin sukupuolitauti.

Pahanhajuinen valkovuoto voi olla merkki bakteeritulehduksesta.