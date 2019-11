Näin voit välttää flunssan – erikoislääkäri kertoo, että ruokavaliolla saattaa olla suurempi merkitys kuin ajattelemme

Terveys

Näin voit välttää flunssan – erikoislääkäri kertoo, että ruokavaliolla saattaa olla suurempi merkitys kuin aja

Pesuun riittää saippua ja vesi





Muutama flunssa vuodessa on täysin normaalia

Flunssavirukset ovat roskapöpöjä, joista ei tiettävästi ole mitään hyötyä.

Tehosta vastustuskykyä näin

Terveellisellä ruokavaliolla saattaa olla suurempi merkitys kuin ajattelemme myös immuunivasteeseen virusinfektioita kohtaan.

Myös matala-asteinen tulehdus laantuu oikein syömällä