Tiia kävi 21-vuotiaana luovuttamassa munasoluja ja kuuli sen jälkeen, ettei ehkä itse saa lasta endometrioosin takia – ”Mietin, että mikä karma tämä oikein on”

Terveys

Tiia kävi 21-vuotiaana luovuttamassa munasoluja ja kuuli sen jälkeen, ettei ehkä itse saa lasta endometrioosin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Endometrioosi aiheuttaa kroonisen tulehdusreaktion

Ei koskaan normaaleja kuukautisia





”Kärsimykseni ei ole ollut turhaa”

Raskaus ei hillinnytkään endometrioosia





Kuukautiset eivät saa estää elämää