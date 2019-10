Terveys

Korjaa ruokavalion rasvat – 8 hyvin merkittävää vaikutusta tulevien vuosien terveyteen

Kovan rasvan saanti on yhä varsin runsasta

1. Kolesteroli alenee

2. Sokeriaineenvaihdunta paranee

3. Sydänsairauksien vaara pienenee

4. Aivojen terveys kohenee

5. Matala-asteinen tulehdus vähenee

6. Saat välttämättömiä rasvahappoja

7. Valtimoiden terveys kohenee

8. Muun muassa ihon ja luuston kunto saattaa parantua

Jääkaappilämpötila kertoo rasvan koostumuksesta

Näistä saat kovaa rasvaa:

Voi sekä voin ja kasvirasvan seokset, leivontamargariini

Kookosrasva, palmuöljy

Punainen liha

Maito, kerma ja juusto

Rasvaiset leivonnaiset, pizzat ja hampurilaiset

Näistä saat pehmeää rasvaa:

Kasviöljyt, kuten rypsi- ja oliiviöljy

Margariini ja kasvirasvalevitteet, jotka eivät sisällä maitorasvaa

Kala

Pähkinät, mantelit ja siemenet

Kasvirasvapohjaiset kerman ja jogurtin kaltaiset tuotteet