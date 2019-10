Jo joka toisella yli kolmekymppisellä on kohonnut verenpaine – seuraukset aivoille voivat olla erittäin vakavat

Terveys

Jo joka toisella yli kolmekymppisellä on kohonnut verenpaine – seuraukset aivoille voivat olla erittäin vakava

Muitakin aivoterveysriskejä





”Painettaan ei voi tietää mittaamatta”

Liiku säännöllisesti. Pidä paino kurissa. Vältä ravinnossa kovia rasvoja ja suolaa. Nuku riittävästi ja palaudu. Etsi itsellesi sopivat stressinhallintakeinot.