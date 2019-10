Terveys

Seijan vatsakipu olikin suolistosyöpä – sai diagnoosin vasta, kun kasvaimia oli jo kolme

Kolme vuotta sittenaavisti, että kaikki ei ollut kohdillaan. Vatsa oli koko ajan kipeä. Joskus hän joutui istumaan yöllä sängyssä polvillaan, koska siinä asennossa kipua oli helpompi sietää.– Kävin lääkärissä, joka sanoi, että rouva on elämänsä kunnossa, Seija, 59, kertoo.Ehkä sitä on vain tullut syötyä liikaa, Seija ajatteli. Thaimaan-matkan jälkeen hän oli päättänyt alkaa skarpata. Aloittaa terveellisemmän elämän ja pudottaa vuosien varrella kertyneet ylikilot. Nettivalmennuksen avulla paino oli lähtenytkin mukavasti alamäkeen.Mahtoivatko kivut kenties johtua siitä, että valmennuksen ruokavalioon sisältyi muun muassa paljon rahkaa? Sitä Seija ei aikaisemmin ollut juurikaan syönyt.Sitten koitti päivä, kun ruoka ei maistunutkaan lainkaan. Se oli jo outoa.– Ajoin töistä kotiin ja jouduin välillä pysähtelemään, koska vatsa oli niin kipeä. Kotipihalla oksensin monta litraa. Silloin mies sanoi, että nyt lähdetään sairaalaan.Suoli oli mennyt tukkoon eikä siinä kaikki.– Mieslääkäri tuli sermin takaa sanomaan, että eikö kukaan ole kertonut, että sinulla on kolme kasvainta.Suolistosyöpä oli löytänyt tiensä maksaan, umpilisäkkeeseen ja munuaisiin.– Perheeni tuli sairaalaan ja he itkivät sängyn laidalla. Alitajunnassani ajattelin, että tämän täytyy olla unta, Seija muistelee.Seijalle tehtiin useita leikkauksia, ja hän sai puoli vuotta kestäneen sytostaattikuurin.– Kun maksaleikkaus oli ohi, kirurgi sanoi, että kuulkaas rouva, te voitte viettää tervettä elämää. Siitä alkoi henkinen ryhdistäytyminen.Seija palasi töihin kampaajaksi.Viime huhtikuussa pidetty kontrollikäynti muutti jälleen elämän suunnan. Syöpä oli uusiutunut. Pallean takaa löytyi etäpesäke, jota ei voitu leikata. Seija alkoi saada jarruttavaa hoitoa eli hän syö sytostaatteja niin kauan kuin keho niitä kestää.– Silloin putosin syvään kuiluun, Seija sanoo.Hän kävi psykiatrilla. Istui sohvalla, kuunteli musiikkia ja itki.– Vanhin likkani on sellainen tsemppari. Hän sanoi, että nyt pitää äiti ryhdistäytyä. Leikkaa vaikka ruohoa.Jostain tuli ihmeellistä henkistä voimaa. Seija sai ruohonleikkurin esille ja teki työtä käskettyä.Ruohonleikkuun jälkeen paikallaan olo ei ole maistunut, vaikka Seija onkin työkyvyttömyyseläkkeellä. Muutaman kerran viikossa hän tekee kotisiivouksia, käy uimassa ja hoitaa lapsenlapsia. Viisivuotias pitää isoäidin pystyssä.– Aamupäivällä touhutaan ja illalla pötkötetään, Seija tiivistää.Lihakset ja nivelet ovat etenkin iltaisin kipeät, mikä on iso muutos entiseen terveeseen elämään. Pää pysyy liikkumisella kuitenkin kunnossa.– Haluan olla tärkeä enkä jäädä kotiin makaamaan, se on henkireikäni.Vauhtia ei arjesta puutu muutenkaan. Seijalla on kolme vanhaa mopsia, tyttären äitienpäivälahjaksi ostama karvaton kissa ja bostoninterrieri sekä hännänhuippuna mäyräkoiranpentu.Huonoja päiviä on melko vähän. Kipuihin Seija syö hermokipulääkkeitä. Syöpälääkkeet ovat ohentaneet käsien ihon ja saaneet ihon haavoille, mutta tähänkin Seijalla on niksi.– Valelen niitä sitruunalla. Yöksi laitan käsiin oliiviöljyä, pakuri- ja pihkavoidetta ja sukat päälle! Kaikkea uutta kokeilen rohkeasti. Lääkärikin ihmetteli, kuinka hyvässä kunnossa käteni ovat.Muilla tavoin syöpä ei juurikaan näy ulospäin, mikä saattaa joskus hämmästyttää muita ihmisiä. Seijan veriarvotkin ovat aika lailla kunnossa. Useimmiten Seija kuulee näyttävänsä varsin freesiltä.– Laitan itseäni kuten ennenkin. Säälimistä en jaksa, Seija sanoo.Kun kontrolli lähestyy, mieli on erityisen herkällä. Silloin ikävät ajatukset on vain sysättävä taka-alalle, katsottava eteenpäin.– Toistaiseksi syöpä on sairaus muiden joukossa. Olen ostanut kepin ja olkoon seuraavaksi vuorossa vaikka pyörätuoli. Liikkumista en lopeta.