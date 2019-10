Terveys

Keliakia voi liittyä lapsen käytösongelmiin ja ahdistuneisuuteen

Keliakiatestien perusteella hyvin todennäköisesti keliakiaa potevat lapset kärsivät muita useammin ahdistuneisuudesta ja käytösongelmista. Samansuuntaisia havaintoja on tehty tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu keliakiadiagnoosin jo saaneita.Tiedot käyvät ilmi Pediatrics-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 3 700:aa keskimäärin kuusivuotiasta lasta. Lapsilta otettiin verikokeet, joilla voidaan todeta keliakiavasta-aineita, jotka ovat normaalia korkeammalla tasolla noin 85–95 prosentilla keliakiapotilaista.Kun tutkijat sulkivat pois monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia, keliakiavasta-aineita kantavien lasten havaittiin potevan ahdistuneisuutta todennäköisemmin kuin lasten, joiden testitulokset eivät viitanneet keliakiaan. Yhteys oli selvä varsinkin lapsilla, jotka olivat myös geneettisesti alttiita keliakialle, ja heillä myös käytösongelmat olivat yleisempiä. Yhteydet eivät selittyneet vatsa- ja suolisto-oireilla.Jos tulokset varmistuvat lisätutkimuksissa, havaitut tunne-elämän ja käytöksen ongelmat saattavat selittyä lasten piilevällä keliakialla, tutkijat kirjoittavat.Keliakia on elinikäinen tauti, jossa viljatuotteiden sisältämä gluteeni vaurioittaa ohutsuolen limakalvon nukkaa henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius taudille. Tyypillisimmät oireet ovat ripuli, löysät ulosteet, ylävatsaturvotus, vatsakipu, painon lasku ja lapsilla joskus myös kasvun tai puberteetin hidastuminen. Vasta-ainetestit ja lääkärin tutkimukset antavat viitteitä keliakiasta, mutta varma toteaminen vaatii aina koepalan ottamista ohutsuolesta.Suomessa keliakia on todettu noin prosentilla aikuisväestöstä, mutta seulontatutkimusten perusteella todellinen esiintyvyys saattaa olla noin kaksi prosenttia. Lapsilla tauti on hieman harvinaisempi kuin aikuisilla.Keliakian ainoa hoito on gluteenin välttäminen.