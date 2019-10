Terveys

Aivan uudenlainen Alzheimer-lääke tulossa markkinoille – suomalaisprofessori: ”Se tuo totta kai toivoa”

Alzheimerin

Professori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se merkitsee valoa tunnelin päässä ja se tuo totta kai toivoa. Sanotaan niin, että tämä on yksi askel eteenpäin pitkän negatiivisen kierteen jälkeen.

BBC:n

Parhaimmillaan

tautiin ei ole 15 vuoteen saatu uusia lääkkeitä, mutta nyt amerikkalainen lääkefirma Biogen lupaa tuoda markkinoille uuden uraauurtavan lääkkeen.Tutkimuksissa on havaittu, että suuret annokset aducanumab-nimistä lääkettä voivat hidastaa Alzheimerin taudin etenemistä, kertoo BBC. Kyseessä olisi ensimmäinen lääke, joka ei vain hoitaisi jo olemassa olevia oireita.– Se merkitsee valoa tunnelin päässä ja se tuo totta kai toivoa. Sanotaan niin, että tämä on yksi askel eteenpäin pitkän negatiivisen kierteen jälkeen. Lisää tutkimusta tarvitaan, muistisairauksien asiantuntija, geriatrian professori Miia Kivipelto https://www.is.fi/haku/?query=miia+kivipelto arvioi.muistuttaa, että lääkkeen sivuvaikutukset on otettava huomioon, sillä tutkimuksessa vaikutuksia saatiin vain kaikista korkeimmilla annoksilla. Uutta lääkettä pitäisi antaa suonensisäisesti sairaalahoidossa. Lisäksi siihen liittyy aivomuutosten riski.Kivipelto huomauttaa, että tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Siksi on yllättävää, että amerikkalaisyritys aikoo hakea lääkelupaa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta (FDA) jo ensi vuoden aikana.Uusi lääke voisi siis tulla markkinoille lähivuosina. Euroopan lääkevirasto EMA on perinteisesti ollut nihkeämpi myöntämään uusia lupia.– Tulokset pohjautuvat täysin sille, mitä lääkefirma on esittänyt. Kukaan ei ole nähnyt kaikkia tuloksia. Minkä verran tässä on oikeasti asiaa ja minkä verran markkinointia, se on asia erikseen. Mutta tarve uusille lääkkeille on suuri ja kaikkeen mihin voi tarttua, yritetään tarttua, Kivipelto lisää.mukaan uusi lääke vaikuttaa amyloidi-nimiseen proteiiniin, jota kertyy aivoihin Alzheimerin taudissa. Se on myrkkyä aivosoluille. Jos aivot voitaisiin puhdistaa amyloidista, se merkitsisi valtavaa edistysaskelta dementian hoitoon.– Pienemmät, liukoiset muodot amyloidia johtavat hermosolujen katoon ja aivojen surkastumiseen. Kyse ei ole pelkästään amyloideista, vaan myös tau-patologia, tulehdus- ja verisuonireaktiot vaikuttavat Alzheimerin taudin taustalla. Tästä syystä yksi lääke ei voi kokonaan tautia parantaa. Se mikä amyloidien osuus taudissa on, on vielä epäselvää.Lääkkeestä olisi hyötyä hyvin varhaisessa taudin vaiheessa, ennen kuin aivovaurio on edennyt pitkälle.– Tämän päivän demen­tiapotilaita tämä ei siis koske. Nykyiset lääkkeet ovat oireenmukaisia ja ne palauttavat välittäjäaineita. Uusi lääke poistaisi beeta-amyloidien pieniä liukoisia muotoja, mikä hidastaisi taudin kulkua.tulevaisuuden potilaiden elämänlaatu ja toimintakyky pysyisivät pidempään tallella.– En usko, että yksi lääke ratkaisee yhtälön. Olemme tehneet tutkimusta muista lääkkeistä, joissa vaikutus on ainakin yhtä iso kuin tässä lääkkeessä. Näkisin lääkkeen yhtenä osana cocktailia Alzheimerin hoidossa, Kivipelto toppuuttelee.Suomalaisprofessorin mukaan kyseessä on kuitenkin ehdottomasti hyvä uutinen.– Tutkijat suhtautuvat tuloksiin varauksella, koska ne tulevat vain lääkeyrityksen kautta. Olisi iso askel ja voitto, jos taudin kulkua voitaisiin hidastaa.

Voiko uutinen uudesta lääkkeestä tarkoittaa, että tulevaisuudessa Alzheimerin tauti ei olisi enää yhtä pelottava sairaus?

– Psykologinen merkitys on varmaan iso. Nykyään tautiin liittyy vielä paljon stigmaa. Se toisi toivoa, että ihmiset uskaltaisivat puhua asiasta ja diagnosointi parantuisi. Ehkä se ei olisi enää yhtä fatalistinen tai pelottava tauti.