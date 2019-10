Terveys

Yksi kysymys voi paljastaa, onko työsi liian kuormittavaa – tunnista työuupumuksen arkiset hälytysmerkit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnistatko nämä neljä oiretta?

Arkiset tilanteet voivat paljastaa työuupumuksen