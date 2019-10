Terveys

Näin helposti syke nousee portaissa alle minuutissa: ”Vastaa hölkkää”

Artikkelin videosta näet, miten helposti syke nousi portaissa leposykealueen yläpuolelle.

Portaiden nouseminen vastaa hölkkää tai vähintään reipasta kävelyä

”Yksittäiset porraskävelyt tuntuvat täysin mahdollisilta toteuttaa”





Pikaliikkuminen hyödyttää etenkin vähän liikkuvia