Naisilla sydäninfarkti ei välttämättä oireile lainkaan rintakipuna – asiantuntija kertoo, milloin on syytä lähteä lääkäriin

Terveys

Naisilla sydäninfarkti ei välttämättä oireile lainkaan rintakipuna – asiantuntija kertoo, milloin on syytä läh

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/epatavallinen-vasymys-aina-syy-hakea-apua-laakari-kertoo-nelja-muuta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/laakari-lausui-pysayttavat-sanat-39-vuotiaalle-mimmulle-niiden?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/ohimeneva-tukos-aivoissa-ei-ole-pikkujuttu-mutta-moni-arpoo-yha-laakariin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/selkakipua-voi-hoitaa-itsekin-mutta-tunnista-5-oiretta-joiden-takia?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article