Liikkumisen suositukset muuttuivat – nyt se on virallista: Muutaman minuutin pätkät kerrallaan riittävät

Lyhyetkin pätkät riittävät

Vanha suositus liikunnan keräämisestä 10 minuutin pätkissä on poistunut. Lyhyemmätkin pätkät ovat hyödyksi.

Unen merkitys on tullut mukaan. Tiedetään, että liikunta parantaa myös yöunta – ja päinvastoin.

Paikallaanoloa on uuden suosituksen mukaan fiksua tauottaa päivittäin.

Sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista suositellaan tehtäväksi 2 tuntia 30 minuuttia viikossa.

Samat terveyshyödyt saa myös lisäämällä liikkumisen tehoa rasittavaksi. Tällöin määrä on 1 tunti 15 minuuttia viikossa.

Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa.





