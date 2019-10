”Söin maksimiannoksen särkylääkkeitä päivässä” – yksinkertaiset liikkeet veivät Lindan piinaavan jalkapohjakivun mennessään

Terveys

”Söin maksimiannoksen särkylääkkeitä päivässä” – yksinkertaiset liikkeet veivät Lindan piinaavan jalkapohjakiv

”Söin maksimiannoksen särkylääkkeitä päivässä”

Näistä liikkeistä Linda sai apua

Rullaa kovaa palloa jalkapohjan alla kantapohjan alta päkiälle

Tee liikettä minuutin ajan.

Toista kummallekin jalalle.





Tee venytyksiä kaksi kertaa kummallekin jalalle, 20 sekuntia per venytys.

Tee ensimmäinen kahden setti venytyksiä jalka suorana, toinen setti jalka polvesta koukistettuna.

Tue varpaat rullalla olevan pyyhkeen reunaan niin, että päkiä on maassa ja varpaat kohti kattoa.

Nojaa käsillä tarvittaessa kevyesti seinään – tässä ei ole tarkoitus harjoittaa tasapainoa.





Tue varpaat rullalla olevan pyyhkeen reunaan, pidä päkiän maassa.

Nouse varpaille 12 kertaa. Toista kolme kertaa.

Nouse varpaille hitaasti, kolmeen laskien. Pysy varpaillasi kahden sekunnin ajan ja laskeudu hitaasti alas.

Varmista, että painopiste on enemmän isovarpaalla kuin jalan ulkosyrjällä.





”Tiedän mitä tehdä, jos kipu palaa”