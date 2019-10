Terveys

Liiku edes vähän, hyödyt ovat kiistattomat – nämä kaikki mahtavat terveyshyödyt saat

Liikunta vähentää kroonista tulehdusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylipainoon taipuvaisten istumatyötä tekevien olisi erityisen tärkeää harrastaa edes vähän liikuntaa joko iltaisin, tai vaikkapa vaihtaa yksi makea välipala vartin reippaaseen kävelylenkkiin.

Harrasta liikuntaa edes vähän

”Eniten ja nopeimmin liikunnasta hyötyvät sitä harrastamattomat”

Kunnon noustessa voi nostaa tempoa hölkäksi, mikäli sydänsairauksiin viittaavia oireita ei ole havaittavissa

Sauvat lisäävät kävelylenkkiin tehoa parikymmentä prosenttia

Lihasvoiman tärkeys korostuu etenkin ikääntyessä