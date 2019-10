Terveys

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevat ovat alttiita myös Parkinsonin taudille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevat saattavat sairastua Parkinsonin tautiin tavallista todennäköisemmin. Yhteys saattaa selittyä lääkityksillä tai dopamiinilla, joka on osallisena kummassakin sairaudessa.Havainnot perustuvat yli 4,3 miljoonan potilaan terveystietoihin, jotka oli kerätty seitsemässä aikaisemmassa tutkimuksessa.Kun aineistot yhdistettiin ja analysoitiin, kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevien havaittiin sairastuvan Parkinsonin tautiin noin kolme kertaa todennäköisemmin kuin osallistujien, jotka eivät sairastaneet kaksisuuntaista mielialahäiriötä.Mahdollisia selityksiä yhteydelle on useita, mutta tutkijat arvelevat sen johtuvan joko häiriöstä välittäjäaine dopamiinin säätelyssä tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkkeistä. Dopamiinin puutos on keskeinen osa Parkinsonin tautia, mutta sen pitoisuudet myös heittelevät kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevilla. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytettävä litium ja osa muista lääkkeistä voivat puolestaan aiheuttaa Parkinsonin tautia muistuttavia oireita, tutkijat kirjoittavat.Mekanismin selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, mutta mekanismista riippumatta tulokset antavat aiheen seurata kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevien oireita, jotta mahdolliset Parkinson-oireet havaittaisiin mahdollisimman varhain.Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy vapinan, liikkumisen hidastumisen ja lihasjäykkyyden lisäksi monia muitakin oireita. Sairaus alkaa 50–70 vuoden iässä, ja noin prosentti yli 60-vuotiaista sairastaa sitä. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa.Kaksisuuntaiselle mielialahäiriölle on ominaista vuorottelevat masennus- ja maniajaksot. Jaksojen välillä potilas voi olla täysin oireeton.