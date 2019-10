Terveys

Unettomuus on yhteydessä sepelvaltimotautiin, sydämen vajaatoimintaan ja aivoinfarkteihin

Unettomuudelle perimänsä takia alttiit sairastuvat myös sydän- ja verisuonitauteihin muita todennäköisemmin, Circulation-lehden julkaisema tutkimus osoittaa. Unettomuus ja unihäiriöt on yhdistetty suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien vaaraan aiemminkin, mutta nyt julkaistut havainnot vahvistavat näyttöä entisestään.Tutkimuksessa hyödynnettiin 1,3 miljoonan henkilön terveys- ja geenitietoja, jotka oli kerätty neljässä aikaisemmassa tutkimuksessa. Geenitietojen avulla tunnistettiin osallistujat, jotka kantoivat unettomuudelle altistavia geenimuotoja.Kun tutkijat yhdistivät geenitiedot tietoihin osallistujilla todetuista sydän- ja verisuonitaudeista, he havaitsivat unettomuudelle perimänsä takia alttiiden sairastuneen muita todennäköisemmin. Yhteys koski sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa ja aivoinfarkteja.Yhdessä aiempien tutkimusten kanssa tulokset viittaavat vahvasti siihen, että unettomuus ja unihäiriöt voivat suurentaa myös riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.Kroonista unettomuutta potee noin 10 prosenttia suomalaisista, mutta tilapäistä unettomuutta on noin joka kolmannella aikuisella. Unettomuus on naisilla yleisempää ja lisääntyy iän myötä.