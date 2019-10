Helppo kotona tehtävä testi on auttanut löytämään useita oireettomia suolistosyöpiä – älä ohita epämääräisiä oireita

Terveys

Seulonta menee käytännössä näin

Kotiin tulee kirje, jossa on seulontakutsu sekä ohjeet näytteen ottamiseen

Kirjeen mukana on muovitikku. Se kastetaan ulosteeseen, sujautetaan putkiloon ja palautetaan vastauskuoressa.

Jos verta löytyy, näytteen antajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä kunnan seulontahoitajaan jatkotutkimuksia varten.

Jatkotutkimuksissa suoli yleensä tähystetään. Vasta silloin voidaan varmistua siitä, onko kyseessä juuri syöpä. Myös esimerkiksi peräpukamat voivat vuotaa verta.





Tunnista oireet

Muutokset suolen toiminnassa

Pitkittynyt ummetus tai ripuli tai molemmat vuorotellen

Veri ulosteessa

Anemia

Tahaton laihtuminen

Lääkäriin – ja seulontoihin – matalalla kynnyksellä