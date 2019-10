Miehen masennus voi jäädä tunnistamatta, koska miesten ja naisten oireissa on yksi ero – ”erityisesti miehelle hengenvaarallinen tila”

Terveys

Miehen masennus voi jäädä tunnistamatta, koska miesten ja naisten oireissa on yksi ero – ”erityisesti miehelle

Mies voi paeta tunteita toiminnallisuuteen

Kivusta ja särystä on helpompi kertoa kuin pahasta olosta

Kärsimys ei välttämättä jalosta. Jos on paha olla, siihen on lupa hakea apua.

”Masennus on erityisesti miehelle hengenvaarallinen tila”

Oireiden kanssa on täysin mahdollista elää hyvää elämää.

6 tapaa voida paremmin

1. Selviydy huumorin avulla

2. Pyri rationaaliseen ajatteluun

3. Lähde liikkumaan

4. Vietä aikaa luonnossa

5. Käy saunassa

6. Harrasta seksiä