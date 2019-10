Terveys

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan raskauden aikainen korkea verenpaine on yleistynyt moninkertaisesti

16.10. 9:28

Verenpaine Selitys saattaa löytyä synnyttäjien iästä.

Raskauden aikana korkeaa verenpainetta potevien määrät ovat Yhdysvalloissa moninkertaistuneet vuosien 1970–2010 välillä. Ilmiö saattaa liittyä keskimääräisen synnytysiän nousuun, Hypertension-lehden julkaisemat tulokset osoittavat.



Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkiaan 151 miljoonan naisen terveystietoja, ja niiden perusteella raskauden aikana kroonisesti korkeaa verenpainetta potevien määrä on 13-kertaistunut 1970-luvun jälkeen. Vuonna 1970 verenpaineongelmia oli vain noin yhdellä raskaana olevalla naisella tuhannesta, kun vuonna 2010 korkeaa verenpainetta poti jo 15 naista tuhannesta. Kehitys havaittiin tasaisesti halki vuosien.



Samaan aikaan myös lihavuus ja naisten tupakointi ovat yleistyneet. Ne kummatkin nostavat verenpainetta, mutta analyysin perusteella eivät selitä nyt havaittua kehitystä. Selitys saattaakin löytyä synnyttäjien iästä, sillä tulosten perusteella verenpaineongelmat olivat sitä yleisempiä mitä iäkkäämpi synnyttäjä oli. Lisäksi haitalliset muutokset ruokavaliossa, fyysisessä aktiivisuudessa ja muissa elintavoissa saattavat olla ilmiön taustalla.



Suomalaisten verenpainetaso on laskenut merkittävästi 1970-luvun alusta, mutta myönteinen kehitys on 2000-luvulla hidastunut. Silti yhä noin kahdella miljoonalla aikuisella on kohonnut verenpaine. Vain joka viidennen verenpaine on ihanteellisella tasolla. Raskauden aikana korkea verenpaine voi muun muassa haitata sikiön kehitystä.