Johanna, 20, sairastui kakkostyypin diabetekseen jo teini-iässä – ikävät kommentit satuttavat: ”Elämäntapani eivät ole olleet kovin hyvät”

Johanna, 20, sairastui kakkostyypin diabetekseen jo teini-iässä – ikävät kommentit satuttavat: "Elämäntapani e

Negatiivisia kommentteja

Hoitoväsymys vaanii

Enemmän vertaistukitoimintaa

Diagnoosi yllätti. Järkytti, sitten masensi., 20, sai kolme vuotta sitten kuulla sairastavansa kakkostyypin diabetesta.– Eikö jokainen, joka saa diagnoosin kakkostyypin diabeteksesta alle kaksikymppisenä järkyty? hän sanoo.Varsinkin kun joka puolelta toitotetaan, että ”kakkostyypin diabetes on aikuisten sairaus”. Niin ei kuitenkaan ole, vaan kakkostyypin diabetekseen voi sairastua myös nuorena. Sairaus saattaa myös olla salakavala: moni ei edes tiedä sairastavansa sitä.Kakkostyypin diabeteksen taustalla vaikuttavat geenit sekä omat elintavat. Yksi hokema kuuluu, että sairaus aiheutetaan itse. Se sai Johannan syyllistämään itse itseään.– Elämäntapani eivät ole olleet kovin hyvät. Olen syönyt epäterveellisesti, jättänyt aterioita välistä enkä juurikaan liikkunut. Ylipainoakin on.Johannan isoäidillä on kakkostyypin diabetes ja isällä ykköstyypin.Kaikki tämä johti siihen, että Johanna ei alkuun jaksanut hoitaa itseään. Lääkkeet jäivät ottamatta, ja Johanna väsyi mittaamaan verensokeriaan.Kakkostyypin diabeetikot saavat Johannan mukaan herkästi osakseen negatiivisia kommentteja. Hän on muun muassa kuullut olevansa läski.Kerran Johanna sai sosiaalisesta mediasta kommentin, jonka mukaan ”kakkostyypit laittavat sairastumisensa geenien piikkiin, koska he eivät suostu myöntämään, että sairaus johtuu omista huonoista elintavoista”.– Kommentti satutti, Johanna sanoo.Vastaavankaltainen kommentointi voi johtaa siihen, että nuori sairastunut piilottelee ja häpeää sairauttaan. Turhaan.Tänä päivänä Johanna on paremmassa hoitotasapainossa. Mielialakin on kohentunut. Omista vanhemmista ja ystävistä on ollut tässä iso apu.– Kasvoin aikuiseksi.Sairaus ei silti anna yhtään lepopäivää.– Jos minulla on korkea verensokeri, väsyn. Saattaa nukahtaa mihin tahansa. Jos taas verensokeri menee liian korkeaksi, olen pomminherkkä ja saatan yhtäkkiä raivota. Kun pistän itseäni julkisella paikalla, ihmiset katsovat.Hoitoväsymys vaanii joka päivä. Pillereiden syöminen kyllästyttää eikä niitä aina meinaisi muistaa ottaa.Yhteen asiaan Johannalla riittää energiaa loputtomasti.– Voisin vain piirtää. Istua sisällä ja piirtää, hän sanoo.Luonnostelu, hiominen ja värien valitseminen on mielekästä puuhaa. Valmis työ saa olon ylpeäksi.Johanna toivoo, että kakkostyypin diabetesta sairastavat saisivat tulevaisuudessa sensorin, joka mittaa verensokeria automaattisesti rasvakudoksesta. Kaikissa kunnissa he eivät sitä vielä saa.Toiveena on myös se, että kakkostyypin diabetesta sairastavilla nuorilla olisi enemmän vertaistukitoimintaa, jotta he voisivat jakaa ja käsitellä tuntemuksiaan keskenään. Jonain päivänä Johanna haluaa itsekin ryhtyvä vertaistukihenkilöksi.– Sairaudessa ei ole mitään hävettävää enkä halua, että kukaan tuntee oloaan sen vuoksi yksinäiseksi, Johanna sanoo.Sen sijaan sairaudesta kannattaa tehdä ystävä, onhan sen kanssa opeteltava elämään.Johanna painottaa myös hyvän hoidon tärkeyttä.– Hoitakaa itseänne! Että ette ole tulevaisuudessa opaskoiran varassa.Haastateltavan nimi on muutettu.