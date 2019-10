Terveys

Tuntuuko, ettet enää osaa keskittyä mihinkään? Näin pidät huolta aivoistasi – kolme ratkaisevan tärkeää asiaa

Mihin menit, keskittymiskyky?

Mieli menee taistele tai pakene -tilaan





Miksi keskeytämme itse itsemme, jos kerrankin saamme olla rauhassa?

Se on vähän kuin syöttäisi ihmiselle pieniä annoksia huumausaineita ja sitten toteaisi, että miten siitä on tullut narkomaani.

Luo uusi tapa, siihen menee vain kaksi viikkoa

Ihan ensimmäisenä uni kuntoon!

Hyvät muutokset ruokkivat toisiaan – ja niin tekevät myös huonot

Kun on säheltänyt päivän, nukkuu huonosti ja seuraava päivä on samaa sähellystä.

Mieli kaipaa vapautta – lämmitä vaikka sauna

Sauna, kesämökki, marjastus, sienestys, metsästys, kalastus, vaeltaminen. Ne ovat kaikki loistavia tapoja palautua, mieli saa kulkea vapaana.

Näin aivotutkija itse huoltaa aivojaan