Terveys

Tupakoiva vanhempi altistaa lapsensa sydämen rytmihäiriölle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Passiiviselle tupakoinnille kotonaan altistuvat sairastuvat aikuisena eteisvärinä-rytmihäiriöön muita todennäköisemmin. Osittain vaikutus johtuu siitä, että tupakoivien vanhempien jälkeläiset myös tupakoivat itse useammin.Tiedot käyvät ilmi Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa seurattiin 2 800:aa henkilöä syntymästä saakka 2–8 vuoden välein. Osallistujista 80 prosenttia oli altistunut vanhemman tupakoinnille lapsuudessa.Tulosten perusteella jälkeläisen eteisvärinäriski suureni tasaisesti mitä enemmän hänen vanhempansa olivat tupakoineet kotona. Riski suureni 18 prosenttia jokaista päivittäin poltettua 20 savuketta kohden.Tupakoivien jälkeläiset alkoivat myös itse tupakoida muita todennäköisemmin, ja tämä selitti osan havaitusta eteisvärinäriskistä.Aiemmissa tutkimuksissa passiivinen tupakointi on yhdistetty myös lapsuusiässä astmaan, keuhkokuumeisiin, nuhaan, yskään ja keuhkotoiminnan heikentymiseen. Myös oppimisvaikeudet ja korvatulehdukset saattavat lisääntyä tupakka-altistuksen takia. Aikuisiässä passiivinen tupakka-altistus on liitetty sydän- ja verisuonitautien ja keuhkosairauksien lisäksi myös muun muassa diabetekseen.