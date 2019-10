Terveys

Syö suolisto kuntoon varsin tutulla mallilla – 10 vinkkiä siihen, mitä kannattaa kasata päivittäin lautaselle

Voit itse vaikuttaa

Huonointa suoliston kannalta on se, että unohtaa suolistoa tukevat ruoat ja syö lähinnä proteiinipitoista ja runsasrasvaista ruokaa. – Ravitsemusterapeutti Mikko Rinta

Suolistoystävällinen malli

10 vinkkiä aterioiden koostamiseen

Pyri syömään noin 4–6 ateriaa päivittäin. Pidä ateriaväli noin 3–4 tunnin mittaisena. Kokoa lämpimät ateriat lautasmallin mukaan. Koosta myös muut ateriat monipuolisesti niin, että ne sisältävät laadukkaita hiilihydraatin ja proteiinin lähteitä. Syö lähes jokaisella aterialla runsaasti kuitua sisältäviä ruokia, kuten kasviksia, hedelmiä, marjoja ja täysjyväviljatuotteita. Kasviksia, hedelmiä ja marjoja on hyvä syödä noin viisi oman kourallisen kokoista annosta päivässä. Valitse täysjyväviljatuotteita lähes jokaiselle aterialla. Käytä vähäsuolaista täysjyväleipää ja muita viljavalmisteita, kuten puuroa tai mysliä. Lisukkeeksi käy esimerkiksi täysjyväriisi. Syö kohtuudella proteiinipitoisia ruokia, kuten vähärasvaisia tai rasvattomia maito- ja lihatuotteita, kalaa, soijaa ja muita kasviproteiinin lähteitä. Käytä vähärasvaisia tai rasvattomia nestemäisiä maitotuotteita 5–6 dl päivässä. Valitse jogurteista, rahkoista ja viileistä sokeriton tai vain vähän sokeria sisältävä vaihtoehto. Käytä vain vähän prosessoituja lihavalmisteita. Valitse leikkeleistä, makkaroista sekä valmisruoista sydänmerkkituotteita. Suosi luonnostaan rasvaista kalaa sekä vähärasvaisia lihafileitä. Syö maltilla, mutta kuitenkin riittävästi rasvaa. Riittävästi rasvoja saat esimerkiksi levittämällä leiville noin 5 g runsasrasvaista margariinia tai kasvirasvalevitettä ja käyttämällä lisäksi 1–2 rkl rypsiöljyä päivän aikana.