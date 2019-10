Koiranomistajat sairastuvat muita harvemmin sydän- ja verisuonitauteihin sekä pärjäävät paremmin sydänkohtauksen jälkeen

Terveys

Koiranomistajat sairastuvat muita harvemmin sydän- ja verisuonitauteihin sekä pärjäävät paremmin sydänkohtauks

Koiranomistajien tiedetään sairastuvan muita harvemmin sydän- ja verisuonitauteihin, mutta tuoreen tutkimuksen perusteella myös heidän ennusteensa on parempi sairastumisen jälkeen.Ruotsalaistutkimuksessa yhteys havaittiin potilailla, jotka olivat sairastuneet sydäninfarktiin tai aivoinfarktiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 180 000 potilasta, joista 5 prosenttia omisti koiran.Koiran omistavien riski menehtyä sydäninfarktin tai aivoinfarktin jälkeen oli noin kolmanneksen pienempi kuin muiden potilaiden, tulokset osoittivat. Heidän oireensa myös uusiutuivat harvemmin kuin potilaiden, joilla ei ollut koiraa.Yhteydet havaittiin kaikilla koiranomistajilla, mutta erityisesti yksinasuvilla. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia.Tutkimus ei paljasta, mistä yhteys tarkalleen johtuu, mutta mahdollisia selityksiä on useita. Koiranomistajat ovat usein fyysisesti aktiivisempia, minkä lisäksi heillä on enemmän sosiaalisia kontakteja kuin saman ikäisillä, joilla ei ole koiraa. Koira saattaa myös vähentää yksinäisyyttä ja ehkäistä masennusta, aiemmista tutkimuksista tiedetään.Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes -lehdessä.