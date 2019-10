Terveys

Näin lääkärit itse hoitavat itseään flunssan iskiessä: ”Sitä tulee myös potilaille toitotettua”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin hoidat

Lepoa tarpeen mukaan.

Pieni puuhastelu on ookoo, jos olo on muuten hyvä.

Kovaa fyysistä rasitusta kannattaa välttää.

Oireiden mukainen lääkitys.

Näin ehkäiset





Saako mennä töihin?