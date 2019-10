Infarktia kohti johtavan valtimotaudin oireet ovat salakavalat – kardiologi kertoo kaksi hälytysmerkkiä, joita ei koskaan saa ohittaa

Terveys

Infarktia kohti johtavan valtimotaudin oireet ovat salakavalat – kardiologi kertoo kaksi hälytysmerkkiä, joita

Lievät valtimoahtaumat eivät tunnu voinnissa mitenkään

4 riskitekijää, joihin voi itse vaikuttaa:

1. Kohonnut verenpaine

2. Korkea kolesteroli

3. Tupakointi

4. Kohonnut verensokeri