Hepatiitti C on myös sydänkohtausten ja aivoverenvuotojen riskitekijä – virusinfektion saa vuosittain noin tuhat suomalaista

Terveys

Hepatiitti C on myös sydänkohtausten ja aivoverenvuotojen riskitekijä – virusinfektion saa vuosittain noin tuh

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hepatiitti C -viruksen aiheuttamaa maksatulehdusta potevat ovat tavallista suuremmassa vaarassa sairastua ja menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin, tuore meta-analyysitutkimus osoittaa. Tutkimus julkaistiin Lancet Gastroenterology & Hepatology -lehdessä.Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin 36 tutkimuksen aineistot, jotka yhteensä koostuivat yli 340 000 potilaan tiedoista. Tutkimukset oli tehty 51 eri maassa.Analyysin perusteella hepatiitti C -infektiota potevien riski sairastua tai menehtyä aivoverenkiertohäiriöihin tai sydäninfarktiin oli noin kolmanneksen suurempi kuin terveiden. Suurin taakka sairastumiset oli köyhissä ja keskituloisissa maissa, joissa hepatiitti C on yleinen.Tuloksista ei voi päätellä, mistä sairastumisriskit tarkalleen johtuvat, mutta mahdollisesti hepatiitti-infektioon kuuluva tulehdustila tai yhteiset altistavat elintavat ja sairaudet selittävät yhteyden, tutkijat kirjoittavat.Nykyään hepatiitti C -infektioon on saatavilla tehokkaita hoitoja, jotka näiden tulosten valossa saattavat samalla pienentää myös potilaiden riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tämän selvittäminen edellyttää kuitenkin uusia tutkimuksia. Nykyisellään hoidot eivät ole läheskään kaikkien hepatiitti C -potilaiden saatavilla.Hepatiitti C -infektion saa vuosittain noin tuhat suomalaista. Se leviää veriteitse ja aiheuttaa maksatulehdusta, joka kroonisena lisää maksakirroosin ja maksasyövän riskiä. Varsinkin länsimaissa huumeneulojen yhteiskäyttö ja likaiset neulat ovat merkittävin C-hepatiitin leviämisreitti.