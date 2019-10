Terveys

Synnytyksen jälkeinen masennus voi näkyä lapsen aivoissa

Äidin masennus synnytystä seuraavien kuukausien aikana saattaa vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen, tuore tutkimus osoittaa. Vielä ei tosin ole selvää onko havaituilla muutoksilla pitkäaikaisia vaikutuksia lapseen.Tutkimus julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä, ja se perustuu 3 500 äidin ja lapsen seurantaan.Yhteys havaitaan lapsilla, joiden äidit potevat masennusta lasten ollessa kahden kuukauden ikäisiä. Näiden lasten aivojen harmaan aineen kokonaistilavuus oli pienempi kymmenvuotiaana kuin lasten, joiden äidit eivät olleet poteneet masennusta. Kuvantamistutkimuksissa näkyi myös muita aivojen rakenteellisia muutoksia, jotka liittyivät äidin masennukseen. Äidin masennusoireet ennen lapsen syntymää tai ensimmäisten elinkuukausien jälkeen eivät liittyneet aivomuutoksiin.Yhteydet olivat voimakkaimpia lapsilla, joiden äitien masennusoireet olivat vakavia. Viitteitä löytyi myös harmaan aineen tilavuuden ja lapsen myöhempien tarkkaavaisuushäiriöiden välisestä yhteydestä, mutta tämän aineiston perusteella ei voitu päätellä olivatko havaitut aivomuutokset varmasti yhteyden taustalla.Yli puolella synnyttäneistä äideistä ilmenee heti synnytyksen jälkeen muutaman päivän kestävää ja itsestään ohimenevää masentuneisuutta, mielialan vaihtelua, itkuisuutta, ruokahaluttomuutta ja unettomuutta. Noin 10–15 prosentille kehittyy kuitenkin synnytyksen jälkeinen masennustila, joka on oirekuvaltaan vakavampi ja pitkäkestoisempi. Oireet lievittyvät usein itsestään 2–6 kuukauden kuluessa, mutta joillakin äideillä oireita voi esiintyä vielä vuoden kuluttua synnytyksestä.Aiemmissa tutkimuksissa vanhempien masennus on yhdistetty muun muassa lapsen kielellisen ja sosiaalisen kehityksen ongelmiin.