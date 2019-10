Meikki ja merkkilaukut peittivät Sarin alkoholiongelman – nainen joi piilossa kotona ja ajatteli koko ajan pystyvänsä lopettamaan

Terveys

Meikki ja merkkilaukut peittivät Sarin alkoholiongelman – nainen joi piilossa kotona ja ajatteli koko ajan pys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Itkin kotona kaikki päivät, että mihin tämä elämä on mennyt”

Kaikista suurimpana esteenä oli omavoimaisuus ja ylpeys. ’Minä pärjään, minä tiedän, minä hoidan kaiken itse’.

Ylpeyden murentaminen oli paras asia