Terveys

Kuinka terveellisesti tai epäterveellisesti oikeastaan syöt? Testaa!

Ruokavalion kokonaisuus on aina tärkeämpää kuin yksittäiset ruoka-aineet. Ravitsemustieteilijän laatima testi paljastaa, onko syömisessäsi korjattavaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

<section><h2><p>Kuinka terveellisesti tai epäterveellisesti syöt? Testaa 15 kysymyksellä</p></h2><p><p><em>Testin lähde: Satu Jyväkorpi ja Annele Urtamo: Voimaa vuosiin – Vaali vireyttäsi ja jaksamistasi, Kirjapaja, 2019.</em></p></p></section><section><h2><p>Paranna ruokavaliosi laatua.</p></h2><p><p>Tästä saat vinkkejä, miten ruokavaliosi laatua voisi parantaa.</p><p><br></p><p><strong>Syö usein:</strong></p><p>Vihannekset, juurekset,</p><p>hedelmät, marjat (ainakin</p><p>5 annosta/pv)</p><p>Palkokasvit</p><p>Täysjyväviljat</p><p>Pähkinät ja siemenet</p><p>(30 g/pv)</p><p>Kala (2 kertaa viikossa)</p><p>Vähärasvaiset (hapan)maitotuotteet</p><p>Rypsiöljy, oliiviöljy</p><p>Mausteet ja yritit</p><p><br></p><p><strong>Syö kohtuullisesti:</strong></p><p>Riista</p><p>Kananmuna</p><p>Juusto, jogurtti</p><p><br></p><p><strong>Syö vain vähän:</strong></p><p>Muu punainen liha</p><p>Eläinperäiset rasvat</p><p><br></p><p><strong>Vältä tai käytä harvoin:</strong></p><p>Sokeriset juomat</p><p>Lisätty sokeri</p><p>Prosessoidut lihatuotteet</p><p>Prosessoitu pikaruoka</p></p></section><section><h3><p>Ruokavaliosi laatu on keskinkertainen. </p></h3><p><p>Voit parantaa ruokavaliotasi laatua tekemällä siihen pieniä parannuksia kerrallaan.</p></p></section><section><h3><p>Ruokavaliosi on hyvälaatuinen.</p></h3><p><p>Hienoa!</p></p></section><section><h2><p>Mikä seuraavista kuvaa parhaiten viljavalmisteiden (leivän, puuron, pastan, aamiaismurojen, myslin ym.) käyttöäsi?</p></h2></section><section><h3><p>Kuinka monta kertaa viikossa syöt kalaa tai äyriäisiä?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka paljon vihanneksia ja juureksia syöt päivässä (1 annos = n.100 g, esim. 2 dl salaattia tai keitettyjä kasviksia, 1 iso porkkana, 1 iso tomaatti)?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka paljon hedelmiä tai marjoja syöt päivässä (1 annos = n. 100 g, esimerkiksi 1 keskikokoinen omena, 1 banaani, 2 klementiiniä, 1,5–2 dl marjoja)?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka usein syöt pähkinöitä tai siemeniä?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista kuvaa parhaiten rasvan käyttöäsi?</p></h3></section><section><h3><p>Miten usein syöt palkokasveja (papuja, herneitä tai linssejä)?</p></h3></section><section><h3><p>Miten paljon käytät maitotuotteita (maitoa, piimää, kefiiriä, jogurttia, rahkaa, juustoa) sekä maidon korvikkeena käytettäviä kasvijuomia, jotka on täydennetty kalsiumilla, D-vitamiinilla, B12-vitamiinilla ja jodilla?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka usein käytät hapatettuja maitotuotteita (piimää, kefiiriä, jogurttia, rahkaa, viiliä)?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka paljon syöt punaista lihaa (sikaa, nautaa, lammasta) tai siitä jalostettuja tuotteita (makkaroita, leikkeleitä, pekonia, lihasäilykkeitä)?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka monena päivänä viikossa syöt makeisia ja leivonnaisia (karkkia, suklaata, keksejä, pullaa, piirakkaa, kakkua, jäätelöä)?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka usein juot lisättyä sokeria sisältäviä mehujuomia tai virvoitusjuomia (myös energiajuomia, sokeroitujat mehuja yms.)?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka monena päivänä viikossa jätät lounaan tai päivällisen väliin kiireen tai muun syyn takia?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka paljon alkoholia käytät viikossa?</p></h3></section><section><h3><p>Kuinka usein syöt suolaisia naposteltavia (sipsejä, popcornia, suolatikkuja), pikaruokaa (hampurilaisia, pizzaa ym.) tai uppopaistettua ruokaa (ranskalaisia perunoita, kevätkääryleitä, friteerattua ruokaa)?</p></h3></section>